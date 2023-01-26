Подполковника СБУ задержали за слив врагу секретной информации

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«При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора по факту государственной измены разоблачен и задержан подполковник СБУ одного из областных управлений, граничащего с временно оккупированной территорией (ч. 2 ст. 111 УПК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, правоохранитель скрыто собирал служебную информацию по результатам оперативно-розыскной деятельности и информацию, которая составляет государственную тайну. В частности его интересовали схемы размещения блокпостов области.

«С помощью личного мобильного телефона он фотографировал документы. В дальнейшем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в СБУ сообщают, что после полномасштабного вторжения фигурант начал скрыто собирать установочные данные своих коллег по службе и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

Во время обысков обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства.

Также выяснено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов рф.

В ОГП сообщают, что сейчас готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

«Сегодня Служба работает как единая команда и делает максимум для победы Украины. И самоочищение наших рядов от предателей - важная часть этого процесса. Советую осознать всем: СБУ – это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону», – отметил глава Службы безопасности Василий Малюк.

Дополнение

Временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого задержали и сообщили о подозрении в государственной измене.