Підписанням третього американця БК "Запоріжжя" завершив формування складу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американський захисник Джахад Томас наступний сезон проведе у складі БК “Запоріжжя”. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає УНН.
Томас зі зростом 189 см навчався та граву коледжі “УМАС Лоуелл”, де в останньому сезоні 2017/18 набирав у середньому за гру по 21,1 очка, робив 8,7 підбирання та 4,0 передачі.
Влітку американець виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати свої сили у Європі.
Таким чином, в наступному сезоні за запоріжців виступатимуть: Вадим Биков, Віталій Биков, Юрій Кондраков, Максим Теряник, Антон Буц, Олександр Тарасенко, Андрій Мироненко, Станіслав Овдєєнко, Валерій Анісімов, Майкл Холтон, Джахад Томас і Кіндал Хілл.
Як повідомлялося раніше, вісім клубів візьмуть участь у чемпіонаті Суперліги.