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Подписанием третьего американца БК "Запорожье" завершил формирование состава

Киев • УНН

 • 8446 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Американский защитник Джахад Томас следующий сезон проведет в составе БК “Запорожье”. Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает УНН.

Подписанием третьего американца БК "Запорожье" завершил формирование состава

Томас ростом 189 см учился и играл колледже “УМАС Лоуэлл”, где в последнем сезоне 2017/18 набирал в среднем за игру по 21,1 очка, делал 8,7 подборов и 4,0 передачи.

Летом американец выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран ни одной командой, поэтому решил попробовать свои силы в Европе.

Таким образом, в следующем сезоне за запорожцев выступят: Вадим Быков, Виталий Быков, Юрий Кондраков, Максим Теряник, Антон Буц, Александр Тарасенко, Андрей Мироненко, Станислав Овдеенко, Валерий Анисимов, Майкл Холтон, Джахад Томас и Киндал Хилл.

Как сообщалось ранее, восемь клубов примут участие в чемпионате Суперлиги.

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