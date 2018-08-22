Подписанием третьего американца БК "Запорожье" завершил формирование состава
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Американский защитник Джахад Томас следующий сезон проведет в составе БК “Запорожье”. Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает УНН.
Томас ростом 189 см учился и играл колледже “УМАС Лоуэлл”, где в последнем сезоне 2017/18 набирал в среднем за игру по 21,1 очка, делал 8,7 подборов и 4,0 передачи.
Летом американец выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран ни одной командой, поэтому решил попробовать свои силы в Европе.
Таким образом, в следующем сезоне за запорожцев выступят: Вадим Быков, Виталий Быков, Юрий Кондраков, Максим Теряник, Антон Буц, Александр Тарасенко, Андрей Мироненко, Станислав Овдеенко, Валерий Анисимов, Майкл Холтон, Джахад Томас и Киндал Хилл.
Как сообщалось ранее, восемь клубов примут участие в чемпионате Суперлиги.