Підпільний цех із масового виробництва контрафактного алкоголю викрили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час обшуків в одному з підвальних приміщень на території Одеської області правоохоронці виявили підпільний цех з нелегального виробництва фальсифікованого алкоголю та медичного спирту у промислових масштабах. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Для прикриття своєї протиправної діяльності зловмисники облаштували підвальне приміщення замаскованим підземним ходом та ліфтом.
Під час обшуків правоохоронці вилучили шість тисяч літрів спирту, понад тисячу літрів готової “продукції”, близько 200 літрів медичного спирту та обладнання, яке використовувалось для забезпечення масового виробництва фальсифікату.
Наразі досудове розслідування, у кримінальному провадженні за ч.3 ст.204 КК України, триває.
Вирішується питання про призначення низки судово-хімічних експертиз, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення про підозри особам, причетним до вчинення злочину.