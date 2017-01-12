Подпольный цех по массовому производству контрафактного алкоголя разоблачили в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во время обысков в одном из подвальных помещений на территории Одесской области правоохранители обнаружили подпольный цех по нелегальному производству фальсифицированного алкоголя и медицинского спирта в промышленных масштабах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Для прикрытия своей противоправной деятельности злоумышленники обустроили подвальное помещение замаскированным подземным ходом и лифтом.
Во время обысков правоохранители изъяли шесть тысяч литров спирта, более тысячи литров готовой «продукции», около 200 литров медицинского спирта и оборудование, которое использовалось для обеспечения массового производства фальсификата.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.204 УК Украины, продолжается.
Решается вопрос о назначении ряда судебно-химических экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос об уведомлении о подозрениях лицам, причастным к совершению преступления.