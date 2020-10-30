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Підпалював авто на замовлення в Одесі: пожежнику з Дніпропетровщини повідомлено про підозру

Підпалював авто на замовлення в Одесі: пожежнику з Дніпропетровщини повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Пожежник-рятувальник з Дніпропетровщини підпалював в Одесі авто на замовлення. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, передає УНН.

“За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику одного з підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Так, слідством було з’ясовано, що пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі.

“У період з грудня 2019 по квітень 2020 гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів спричинено збитки на загальну суму понад мільйон гривень”, — повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою”, — додали у прокуратурі.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині в редакцію місцевого видання кинули “коктейль Молотова”.

Українські Національні Новини

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