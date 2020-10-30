Поджигал авто на заказ в Одессе: пожарному с Днепропетровщины сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Пожарный-спасатель из Днепропетровской области поджигал в Одессе авто на заказ. Ему сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает УНН.
“При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Так, следствием было установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.
“В период с декабря 2019 года по апрель 2020 гастролеры с Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. Вследствие таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен”, — сообщили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
“Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей”, — добавили в прокуратуре.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области в редакцию местного издания бросили “коктейль Молотова”.