Підпалив квартиру з дружиною та дітьми: прокуратура наполягає на арешті ексдепутата Київради

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"Прокуратура у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд Голосіївського районного суду Києва", - повідомила Максимець.

Що було раніше

У Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми, йому повідомили про підозру.



Даниленко пояснив, що вчинив такі дії, "бо вважає, що дружина йому зраджує".



