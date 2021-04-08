Підпалив квартиру з дружиною та дітьми: прокуратура наполягає на арешті ексдепутата Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до ексдепутата Київради Віталія Даниленка, якого підозрюють у підпалі квартири з дружиною та чотирма дітьми, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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"Прокуратура у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд Голосіївського районного суду Києва", - повідомила Максимець.
Що було раніше
У Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми, йому повідомили про підозру.
Даниленко пояснив, що вчинив такі дії, "бо вважає, що дружина йому зраджує".