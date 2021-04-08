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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35497 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52108 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 141351 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193839 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278253 просмотра

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Поджег квартиру с женой и детьми: прокуратура настаивает на аресте экс-депутата Киевсовета

Поджег квартиру с женой и детьми: прокуратура настаивает на аресте экс-депутата Киевсовета

Киев  •  УНН

 • 23744 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Прокуратура будет настаивать на применении к экс-депутату Киевсовета Виталию Даниленко, которого подозревают в поджоге квартиры с женой и четырьмя детьми, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата:

"Прокуратура в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение Голосеевского районного суда Киева", - сообщила Максимец.

Что было раньше

В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении.

Даниленко объяснил, что совершил такие действия, "так как считает, что жена ему изменяет".

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