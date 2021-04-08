Поджег квартиру с женой и детьми: прокуратура настаивает на аресте экс-депутата Киевсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Прокуратура будет настаивать на применении к экс-депутату Киевсовета Виталию Даниленко, которого подозревают в поджоге квартиры с женой и четырьмя детьми, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Прокуратура в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение Голосеевского районного суда Киева", - сообщила Максимец.
Что было раньше
В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении.
Даниленко объяснил, что совершил такие действия, "так как считает, что жена ему изменяет".