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Підозрюваного в наїзді на людей у Лондоні звинуватили у замаху на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вихідцю з Судану Саліху Хатер, заарештованому у вівторок за підозрою в скоєнні навмисного наїзду на людей біля будівлі британського парламенту в Лондоні, в суботу пред’явлено звинувачення в замаху на вбивство за двома пунктами. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Скотленд-Ярду.

Підозрюваного в наїзді на людей у Лондоні звинуватили у замаху на вбивство

"Двадцатидевятилетнего чоловікові пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство за двома пунктами сьогодні, в суботу 18 серпня, після інциденту в Весмінстері у вівторок, 14 серпня", - йдеться в заяві. Там також зазначається, що Саліх звинувачується в замаху на вбивство перехожих і поліцейських. "Звинувачення слідують після інциденту, коли Саліх направив свою машину спочатку в перехожих, а потім в поліцейських, після чого в'їхав в огорожу будівлі парламенту", - вказали у Скотленд-Ярді.

Чоловік повинен постати перед магістратським судом Вестмінстера в понеділок, 20 серпня. У британських правоохоронних органах підкреслюють, що наїзд на пішоходів розслідується, як теракт, хоча зараз влада країни офіційно не визнала подію терактом. Позиція Скотленд-Ярду пов'язана з тим, що інцидент стався в історичному районі поруч із будівлею парламенту країни, де в минулому році було здійснено теракт за схожим сценарієм.

Раніше британська преса писала, що Хатер був психологічно зломлений подіями, що відбулися в його житті протягом останніх декількох місяців. Його батько і брат загинули у двох не пов'язаних одна з одною автокатастрофах, а він сам був виключений з Університету Ковентрі, де навчався на курсах підготовки бухгалтерів.

За свідченнями очевидців, вранці у вівторок Хатер півтори години їздив по округу Вестмінстер за кермом автомобіля Ford Fiesta до того, як скоїв наїзд на велосипедистів і пішоходів у будівлі парламенту. Після цього машина продовжила рух і врізалася в огорожу біля приміщень Палати лордів. У результаті інциденту постраждали три людини.

Розслідування інциденту веде контртерористичний підрозділ Скотленд-Ярду за підтримки інших структур, що відповідають за боротьбу з тероризмом. Підозрюваний відмовився співпрацювати зі слідством.

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