Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 2146 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 12772 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 35281 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 35464 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 24518 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55166 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101993 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 154680 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 140617 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71931 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 24728 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 32746 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 28130 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 31948 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 23386 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 24510 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 35302 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 35485 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 154687 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 140625 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 7148 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16569 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18535 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20734 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23546 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство

Киев • УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Выходцу из Судана Салиху Хатеру, арестованному во вторник по подозрению в совершении предумышленного наезда на людей возле здания британского парламента в Лондоне, в субботу предъявлено обвинение в покушении на убийство по двум пунктам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Скотленд-Ярда.

Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство

"Двадцатидевятилетнему мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийства по двум пунктам сегодня, в субботу 18 августа, после инцидента в Весминстере во вторник, 14 августа", - говорится в заявлении. Там также отмечается, что Салих обвиняется в покушении на убийство прохожих и полицейских. "Обвинения следуют после инцидента, когда Салих направил свою машину сначала в стоявших на тротуаре прохожих, а затем в полицейских, после чего въехал в ограждение здания парламента", - указали в Скотленд-Ярде.

Мужчина должен предстать перед магистратским судом Вестминстера в понедельник, 20 августа. В британских правоохранительных органах подчеркивают, что наезд на пешеходов расследуется, как теракт, хотя в настоящий момент власти страны официально не признали произошедшее терактом. Позиция Скотленд-Ярда связана с тем, что инцидент произошел в историческом районе рядом со зданием парламента страны, где в прошлом году был осуществлен теракт по схожему сценарию.

Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, произошедшими в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в двух не связанных друг с другом автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри, где учился на курсах подготовки бухгалтеров.

По свидетельствам очевидцев, утром во вторник Хатер полтора часа ездил по округу Вестминстер за рулем автомобиля Ford Fiesta до того, как совершил наезд на велосипедистов и пешеходов в здании парламента. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали три человека.

Расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда при поддержке других структур, отвечающих за борьбу с терроризмом. Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12