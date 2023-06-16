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Підозрюваному у «злитті» секретних документів Пентагону висунули звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Фігуранту справи про витік даних Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії ВПС США Джеку Тейшейрі висунули звинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації про нацоборону на платформі соціальних мереж, починаючи приблизно з 2022 року. Про це повідомляє пресслужбу міністерства юстиції США, пише УНН.

Підозрюваному у «злитті» секретних документів Пентагону висунули звинувачення

Цитата 

«Як зазначено в обвинувальному акті, уряд Сполучених Штатів надав Джеку Тейшейрі доступ до секретної інформації про національну оборону, включно з інформацією, яка, як можна очікувати, завдасть надзвичайно серйозної шкоди національній безпеці, якщо її розповсюдити», — сказав генеральний прокурор. «Тейшейра звинувачується в обміні інформацією з користувачами на платформі соціальних мереж, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, як стверджується, порушив законодавство США та поставив під загрозу нашу національну безпеку».

Деталі 

Федеральне велике журі в Бостоні звинуватило його за шістьма пунктами.

Кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф до 250 000 доларів США. Федеральний суддя призначатиме будь-який вирок після розгляду Рекомендацій США щодо призначення покарань та інших законодавчих факторів.

Справу розслідує ФБР.

Нагадаємо 

Військово-повітряні сили США наприкінці квітня відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив обвинувачений у витоку секретної інформації Джек Тейшейра

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