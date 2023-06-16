Подозреваемому в «сливе» секретных документов Пентагона предъявили обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Фигуранту дела об утечке данных Пентагона военнослужащему Национальной гвардии ВВС США Джеку Тейшейре предъявили обвинение в хранении и передаче секретной информации о нацобороне на платформе социальных сетей, начиная примерно с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США, пишет УНН.
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«Как указано в обвинительном акте, правительство Соединенных Штатов предоставило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, как можно ожидать, нанесет чрезвычайно серьезный ущерб национальной безопасности, если ее распространить», — сказал генеральный прокурор. «Тейшейра обвиняется в обмене информацией с пользователями на платформе социальных сетей, которые, как он знал, не имели права ее получать. Этим он, как утверждается, нарушил законодательство США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность».
Детали
Федеральное большое жюри в Бостоне обвинило его по шести пунктам.
Каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет заключения, до трех лет освобождения под надзором и штраф до 250 000 долларов США. Федеральный судья будет назначать любой приговор после рассмотрения Рекомендаций США по назначению наказаний и других законодательных факторов.
Дело расследует ФБР.
Напомним
Военно-воздушные силы США в конце апреля отстранили двух командиров подразделения Национальной гвардии, где служил обвиняемый в утечке секретной информации Джек Тейшейра