Підозрюваного у зв'язку з терактом взяли під варту в Швеції

Йдеться про затриманого в Марстені 39-річного етнічного узбека, який, можливо, є прихильником екстремістської організації "Ісламська держава", повідомила місцева газета. За словами представника поліції, затриманий, ймовірно, і є тією людиною, яка керувала вантажівкою.

За даними правоохоронних органів, у злочинця могли бути спільники. Пізно ввечері в п'ятницю в передмісті Стокгольма Юльсте був затриманий другий підозрюваний. Однак поліція продовжує пошуки можливих спільників.

"Ми не можемо виключити того, що будуть подальші затримання", - заявив представник поліції Стокгольма в суботу вранці.

У той же час він зауважив, що наразі громадській безпеці ніщо не загрожує.

О 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. В результаті інциденту 7 квітня поранено 15 перехожих. Поліція підтвердила також загибель чотирьох осіб, з них троє померли на місці злочину і один - пізніше в лікарні.

За інформацією шведських ЗМІ, вантажівка, за допомогою якого здійснено теракт, раніше був викрадений і належить місцевій пивоварні Spendrups. Представник компанії повідомив в ефірі шведського радіо про те, що в той момент, коли водій стояв за автомобілем, в кабіну увірвався невідомий в масці.

Відразу після інциденту поліція оточила квартали навколо місця події, будівлю парламенту, уряду і королівський палац, а також закликала жителів Стокгольма залишатися в закритих приміщеннях і утриматися від поїздок в центр міста. Було зупинено рух метро і залізничне сполучення. Була проведена евакуація центрального вокзалу шведської столиці.

Вся наявна на цей момент інформація вказує на те, що в Стокгольмі здійснена терористична атака, заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен. Шведська розвідслужба Sapo також повідомила про "навмисну ​​атаку", здійснену на жвавій вулиці в центрі столиці.