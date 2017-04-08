Подозреваемого в связи с терактом взяли под стражу в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Прокуратура Швеции ранним утром в субботу заявила, что один из подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме взят под стражу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Речь идет о задержанном в Марсте 39-летнем этническом узбеке, который, возможно, является сторонником экстремистской организации "Исламское государство", сообщила местная газета. По словам представителя полиции, задержанный, вероятно, и есть тот человек, который управлял грузовиком.
По сведениям правоохранительных органов, у преступника могли быть сообщники. Поздним вечером в пятницу в пригороде Стокгольма Юльсте был задержан второй подозреваемый. Однако полиция продолжает поиски возможных сообщников.
"Мы не можем исключить того, что последуют дальнейшие задержания", - заявил представитель полиции Стокгольма в субботу утром.
В то же время он заметил, что в данный момент общественной безопасности ничто не угрожает.
В 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. В результате инцидента 7 апреля ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.
По информации шведских СМИ, грузовик, с помощью которого совершен теракт, ранее был угнан и принадлежит местной пивоварне Spendrups. Представитель компании сообщил в эфире шведского радио о том, что в тот момент, когда водитель стоял за автомобилем, в кабину ворвался неизвестный в маске.
Сразу после инцидента полиция оцепила кварталы вокруг места происшествия, здание парламента, правительства и королевский дворец, а также призвала жителей Стокгольма оставаться в закрытых помещениях и воздержаться от поездок в центр города. Было остановлено движение метро и железнодорожное сообщение. Была проведена эвакуация центрального вокзала шведской столицы.
Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что в Стокгольме совершена террористическая атака, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Шведская разведслужба Sapo также сообщила о "преднамеренной атаке", совершенной на оживленной улице в центре столицы.