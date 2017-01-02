Підозрюваного у вбивстві жінки затримали у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 січня. УНН. У місті Кривий Ріг правоохоронцями було затримано чоловіка, який підозрюється в нанесенні місцевій жительці смертельних ножових поранень. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Кривого Рогу.
Патрульні отримали виклик про ножове поранення в одному з будинків на вулиці Всебратське, 2. На місці події вже була швидка допомога, лікар якої констатував смерть 23-річної жінки від ножового поранення. Знаряддя вбивства зі слідами крові знаходилось в раковині на кухні.
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В квартирі перебувала подруга загиблої, яка надала полісменам детальний опис імовірного вбивці. Жінка розповіла, що запросила до себе на святкування свою подругу з дитиною та чоловіка, з яким та зустрічалась. Коли пара залишилась сама, виник конфлікт, чоловік вдарив жінку ножем і швидко втік.
39-річний підозрюваний був затриманий екіпажем патрульних в маршрутці №295 на об’їзній дорозі.
Затриманого передано до Криворізького відділення поліції.