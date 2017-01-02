Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. В городе Кривой Рог правоохранителями был задержан мужчина, который подозревается в нанесении местной жительнице смертельных ножевых ранений. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.
Патрульные получили вызов о ножевом ранении в одном из домов по улице Всебратское-2. На месте происшествия уже была скорая помощь, врач которой констатировал смерть 23-летней женщины от ножевого ранения. Орудие убийства со следами крови находилось в раковине на кухне.
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В квартире находилась подруга погибшей, которая предоставила полисменам детальное описание возможного убийцы. Женщина рассказала, что пригласила к себе на празднование свою подругу с ребенком и мужчину, с которым та встречалась. Когда пара осталась одна, возник конфликт, мужчина ударил женщину ножом и быстро убежал.
39-летний подозреваемый был задержан экипажем патрульных в маршрутке №295 на объездной дороге.
Задержанный передан в Криворожское отделение полиции.