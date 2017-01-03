Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця затримали на Донеччині

Так, вчора вночі в селі Донське внаслідок побутового конфлікту між військовослужбовцями та цивільними, військовий отримав смертельне вогнепальне поранення. Також отримав поранення та був госпіталізований місцевий житель.

Того ж дня співробітники Волноваського відділу поліції спільно з військовою службою правопорядку встановили усіх учасників та свідків події. За підозрою у вчиненні злочину був затриманий військовослужбовець тієї ж військової частини. У нього вилучено знаряддя злочину — вогнепальну зброю. Наразі її спрямовано на експертизу.

Наразі житель Запоріжжя 1973 року народження затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений в ізолятор тимчасового тримання Волноваського ВП.

Триває досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження, попередньо відкритого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, будуть спрямовані до військової прокуратури.