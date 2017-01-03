Подозреваемого в убийстве военнослужащего задержали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве военнослужащего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, вчера ночью в селе Донское результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими, военный получил смертельное огнестрельное ранение. Также получил ранения и был госпитализирован местный житель.
В тот же день сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.
Сейчас житель Запорожья 1973 года рождения задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.
Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.