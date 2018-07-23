Підозрюваного у смертельному ДТП у Києві іноземця взято під варту

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 4082 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 93947 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 158744 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 100485 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 335884 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170572 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142930 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195579 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123927 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107999 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130579 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 40506 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 150721 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30865 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 75263 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 4090 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76302 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 93954 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 158751 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18602 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20489 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31568 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41186 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131226 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Підозрюваного у смертельному ДТП у Києві іноземця взято під варту

Київ • УНН

 • 9999 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Водія, якого підозрюють у вчинені ДТП у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої загинуло двоє людей, взято під варту без права на заставу. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Підозрюваного у смертельному ДТП у Києві іноземця взято під варту

“За клопотанням столичної прокуратури взято під варту без права на заставу 28-річного водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, аварія сталася близько 6:00 18 липня 2018 року у Голосіївському районі Києва. Підозрюваний, керуючи автомобілем “Mercedes-Benz Vito”, в порушення правил ПДД виїхав на смугу зустрічного руху на вулиці Саперно-Слобідській та скоїв зіткнення з автомобілем таксі “ЗАЗ Daewoo”.

В результаті лобового зіткнення водій та дівчина-пасажир таксі загинули на місці. Їх тіла рятувальникам довелося вирізати з машини спецзасобами. Водія “Mercedes-Benz Vito” з пасажиром госпіталізували з численними травмами.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди 28-річному громадянину Азербайджану, який керував “Mercedes-Benz Vito”, оголошено підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59