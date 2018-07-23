Підозрюваного у смертельному ДТП у Києві іноземця взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Водія, якого підозрюють у вчинені ДТП у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої загинуло двоє людей, взято під варту без права на заставу. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“За клопотанням столичної прокуратури взято під варту без права на заставу 28-річного водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, аварія сталася близько 6:00 18 липня 2018 року у Голосіївському районі Києва. Підозрюваний, керуючи автомобілем “Mercedes-Benz Vito”, в порушення правил ПДД виїхав на смугу зустрічного руху на вулиці Саперно-Слобідській та скоїв зіткнення з автомобілем таксі “ЗАЗ Daewoo”.
В результаті лобового зіткнення водій та дівчина-пасажир таксі загинули на місці. Їх тіла рятувальникам довелося вирізати з машини спецзасобами. Водія “Mercedes-Benz Vito” з пасажиром госпіталізували з численними травмами.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди 28-річному громадянину Азербайджану, який керував “Mercedes-Benz Vito”, оголошено підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України.