Подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве иностранца взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Водителя, подозреваемого в совершении ДТП в Голосеевском районе Киева, в результате которого погибли два человека, взяли под стражу без права на залог. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"По ходатайству столичной прокуратуры взят под стражу без права на залог 28-летний водитель, подозреваемій в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла около 6:00 18 июля 2018 в Голосеевском районе Киева. Подозреваемый, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Vito", в нарушение правил ПДД выехал на полосу встречного движения на улице Саперно-Слободской и совершил столкновение с автомобилем такси "ЗАЗ Daewoo".
В результате лобового столкновения водитель и девушка-пассажир такси погибли на месте. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Водителя "Mercedes-Benz Vito" с пассажиром госпитализировали с многочисленными травмами.
По факту дорожно-транспортного происшествия 28-летнему гражданину Азербайджана, который руководил "Mercedes-Benz Vito", объявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.