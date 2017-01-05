Підозрюваного у подвійному вбивстві на Одещині взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За клопотанням Іллічівської місцевої прокуратури взято під варту підозрюваного в умисному вбивстві двох осіб в селі Прилиманське на Одещині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
У середу, 4 січня, співробітники органів поліції району та області викрили та затримали громадянина сусідньої держави. Чоловіку повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) КК України.
Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Іллічівська місцева прокуратура.
Нагадаємо, 31.12.2016 у приватному будинку в селі Прилиманське Овідіопольского району виявили тіла чоловіка та жінки з рубленими ранами голови.