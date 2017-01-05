Подозреваемый в двойном убийстве в Одесской области взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По ходатайству Ильичевской местной прокуратуры взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве двух человек в селе Прилиманское в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В среду, 4 января, сотрудники органов полиции района и области разоблачили и задержали гражданина соседнего государства. Мужчине сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Ильичевская местная прокуратура.
Напомним, 31.12.2016 года в частном доме в селе Прилиманское Овидиопольского района обнаружили тела мужчины и женщины с отрублеными ранами головы.