Підозрюваного у підпалі своєї сім'ї на Одещині взято під варту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 січня. УНН. На Одещині підозрюваного у підпалі своєї сім'ї, унаслідок чого загинуло двоє людей, взято під варту. Про це проінформували у прокуратурі Одеської області, повідомляє УНН.
Котовська місцева прокуратура в апеляційному порядку оскаржила рішення Красноокнянського райсуду про обрання домашнього арешту підозрюваному у замаху на умисне вбивство людей небезпечним способом (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 КК).
У п’ятницю, 27 січня, апеляційним судом вимоги прокуратури задоволено, скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове – про взяття чоловіка під варту.
Як уже повідомлялося, 13 січня чоловік під час сварки з дружиною підпалив будинок. Від пожежі постраждали жінка та двоє малолітніх дітей. За життя потерпілих майже два тижні боролися лікарі опікових центрів, однак від отриманих ушкоджень значної частини тіла померли хлопчик та його мати. Маленька дівчинка наразі перебуває у лікарні.