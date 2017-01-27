Подозреваемый в поджоге своей семьи в Одесской области взят под стражу

Котовская городская прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение Красноокнянского райсуда об избрании домашнего ареста подозреваемому в покушении на умышленное убийство людей опасным способом (ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В пятницу, 27 января, апелляционным судом требования прокуратуры удовлетворены, отменено решение суда первой инстанции и принято новое - о заключении мужчины под стражу.

Как уже сообщалось, 13 января мужчина во время ссоры с женой поджег дом. От пожара пострадали женщина и двое малолетних детей. За жизни пострадавших почти две недели боролись врачи ожоговых центров, однако от полученных повреждений значительной части тела умерли мальчик и его мать . Маленькая девочка сейчас находится в больнице.