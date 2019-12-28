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Підозрюваного у нападі на журналіста на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт

Підозрюваного у нападі на журналіста на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд відправив підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, під нічний домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва у Facebook.

"Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у перешкоджанні діяльності, хуліганстві та погрозах насильством журналісту. Фігурант перебуватиме під нічним домашнім арештом",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, поліція почала провадження через напад на журналістів на суді у справі Шеремета.

Українські Національні Новини

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