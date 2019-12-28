Підозрюваного у нападі на журналіста на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд відправив підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, під нічний домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва у Facebook.
"Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у перешкоджанні діяльності, хуліганстві та погрозах насильством журналісту. Фігурант перебуватиме під нічним домашнім арештом",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, поліція почала провадження через напад на журналістів на суді у справі Шеремета.