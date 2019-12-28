Подозреваемого в нападении на журналиста на суде по делу Шеремета отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Суд отправил подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.
Напомним, полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, полиция начала производства из-за нападения на журналистов на суде по делу Шеремета.