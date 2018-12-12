Підозрюваний у злочині патрульний втік до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Екс-співробітник Управління патрульної поліції в Харківській області, підозрюваний в перевищенні службових повноважень, сховався від слідства в Росії. Про це у Facebook повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков, передає УНН.
"Спасибі МВС РФ, спасибі ФСБ РФ! Всіх злочинців, бандитів, хабарників і здирників ... Забирайте собі. Такий природний відбір мені подобається! Прийшов в патруль, був задокументований за перевищення повноважень (вимагання та хабар), до суду втік в РФ", - йдеться у повідомленні.
Фото у підтвердження інциденту опублікував у Instagram сам підозрюваний - 23-річний харківський патрульний, якого оголошеного в розшук у жовтні.
Зазначають, що за версією слідства, 24-річний в.о. командира патрульної роти разом з патрульними 29-ти і 23-х років вимагали у водія Hyundai тисячу доларів за непритягнення до відповідальності водія автомобіля-"двійника".
Як повідомляв УНН, раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло припис керівнику правоохоронних органів і двом місцевим урядовцям.