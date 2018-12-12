Подозреваемый в преступлении патрульный сбежал в Россию

"Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей ... Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятку), до суда сбежал в РФ", - говорится в сообщении.

Фото в подтверждение инцидента опубликовал в Instagram сам подозреваемый - 23-летний харьковский патрульный, которого объявленного в розыск в октябре.

Отмечают, что по версии следствия, 24-летний и.о. командира патрульной роты вместе с патрульными 29-ти и 23-х годов требовали у водителя Hyundai тысячу долларов за непривлечение к ответственности водителя автомобиля-"двойника".

Как сообщал УНН, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание руководителю правоохранительных органов и двум местным чиновникам.