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Матері вбитої 12-річної дівчинки у Кропивницькому повідомили про підозру

Матері вбитої 12-річної дівчинки у Кропивницькому повідомили про підозру

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські повідомили особі підозру у вбивстві 12-річної дитини. Про це повідомили в ГУНП в області, передає УНН.

“За попередньою інформацією, 35-річна жінка під час побутового конфлікту завдала дівчинці кілька ударів, після чого на власному автомобілі вивезла тіло за межі міста. Увечері того ж дня громадянка подала заяву до поліції про те, що неповнолітня не повернулася зі школи. Протягом кількох днів жінка разом із поліцейськими, волонтерами і просто небайдужими людьми брала участь у її пошуках", - повідомили в прес-службі.

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Як зазначили у поліції, 12 грудня під час огляду території одного з населених пунктів, що знаходиться на виїзді з Кропивницького, наряд поліції виявив тіло зниклої дитини. Тієї ж доби працівники апарату карного розшуку області та Кропивницького відділу поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 35-річну громадянку.

“Сьогодні, 13 грудня, особі оголошено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину стосовно неповнолітньої особи”, — наголосили у поліції.

Зазначається, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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