Матери убитой 12-летней девочки в Кропивницкому сообщили о подозрении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Кировоградской области полицейские сообщили о подозрении в убийстве 12-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУНП в области, передает УНН.
"По предварительной информации, 35-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезли тело за пределы города. Вечером того же дня гражданка подала заявление в полицию о том, что несовершеннолетний не вернулась из школы. В течение нескольких дней женщина вместе с полицейскими, волонтерами и просто неравнодушными людьми участвовала в ее поисках", - сообщили в пресс-службе.
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Как отметили в полиции, 12 декабря во время осмотра территории одного из населенных пунктов, находится на выезде из Кропивницкого, наряд полиции обнаружил тело пропавшего ребенка. В тот же день работники аппарата уголовного розыска области и Кропивницкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 35-летнюю гражданку.
"Сегодня, 13 декабря, лицу объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего лица", - отметили в полиции.
Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.