Підозрюваний у потрійному вбивстві на АЗС у Миколаєві мав при собі чотири пістолети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У затриманого за підозрою у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві вилучено чотири пістолети. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У затриманого, місцевого жителя 1971 року народження, було вилучено два стартових пістолети, а також пістолет "Макарова" та "Форт". Зброя була при ньому у момент затримання.
Також на місці скоєння злочину були відчинені касовий апарат та сейф, гроші були розкидані на підлозі. З'ясовується також, чи не забрав зловмисник частину грошей з виручки АЗС.
Нагадаємо, 18 вересня у Миколаєві у приміщенні автозаправної станції були виявлені застреленими троє співробітників. Поліція затримала підозрюваного, який на момент затримання перебував у алкогольному сп’янінні та не зміг пояснити мотивів скоєння злочину.