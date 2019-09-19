Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве имел при себе четыре пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. У задержанного по подозрению в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве изъято четыре пистолета. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
У задержанного, местного жителя 1971 года рождения, были изъяты два стартовых пистолета, а также пистолет "Макарова" и "Форт". Оружие было при нем в момент задержания.
Также на месте совершения преступления были открыты кассовый аппарат и сейф, деньги были разбросаны по полу. Выясняется также, не забрал ли злоумышленник часть денег из выручки АЗС.
Напомним, 18 сентября в Николаеве в помещении автозаправочной станции были обнаружены застреленными трое сотрудников. Полиция задержала подозреваемого, который на момент задержания находился в алкогольном опьянении и не смог объяснить мотивов совершения преступления.