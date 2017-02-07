Підозрюваний у нападі в Луврі підтвердив свою особу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Чоловік, якого підозрюють у нападі в Луврі, підтвердив слідчим свою особу і виклав власну версію подій, передає УНН з посиланням на ВВС.
За версією 29-річного єгиптянина, коли він кинувся на солдатів з мачете, йому вистрелили в живіт. Після чого він був госпіталізований та взятий під арешт.
За даними правоохоронців, підозрюваний прибув до Франції 26 січня. Мачете чоловік купив уже на місці. У його наплічнику також знайшли балони з фарбою. За кілька хвилин перед інцидентом Абдулла Хамамі опублікував у Twitter більше десяти повідомлень арабською.
“В ім’я Аллаха... за наших братів у Сирії і бійців по всьому світу”, — писав він в повідомленні. В іншому згадував “Ісламську державу”.
Хоча, як повідомляють правоохоронці, жодна організація не взяла на себе відповідальність за спробу нападу. Під час обшуку помешкання підозрюваного слідчі не знайшли жодних екстремістських матеріалів.
Також батько підозрюваного, генерал єгипетської поліції, розповів, що син не проявляв ознак радикалізації.
Нагадаємо, зловмисник, який мав два мечете і був одягнений в чорну футболку з малюнком черепа, зробив випад у бік чотирьох солдатів з криками “Аллах Акбар”.
Одного із солдатів було легко поранено, а другий солдат відкрив вогонь, потрапивши нападнику в живіт. Стан підозрюваного стабілізується у паризькій лікарні і в суботу вранці “більше не було загроз життю” чоловіка, повідомило джерело.