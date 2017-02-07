Подозреваемый в нападении в Лувре подтвердил свое лицо

По версии 29-летнего египтянина, когда он бросился на солдат с мачете, ему выстрелили в живот. После чего он был госпитализирован и помещен под арест.

По данным правоохранителей, подозреваемый прибыл во Францию ​​26 января. Мачете человек купил уже на месте. В его рюкзаке также нашли баллоны с краской. За несколько минут до инцидента Абдулла Хамами опубликовал в Twitter более десяти сообщений на арабском.

"Во имя Аллаха... за наших братьев в Сирии и бойцов по всему миру", - писал он в сообщении. В другом вспоминал "Исламское государство".

Хотя, как сообщают правоохранители, ни одна организация не взяла на себя ответственность за попытку нападения. Во время обыска квартиры подозреваемого следователи не нашли никаких экстремистских материалов.

Также отец подозреваемого, генерал египетской полиции, рассказал, что сын не проявлял признаков радикализации.

Напомним, злоумышленник, который имел два мэчете и был одет в черную футболку с рисунком черепа, сделал выпад в сторону четырех солдат с криками "Аллах Акбар".

Один из солдат был легко ранен, а другой солдат открыл огонь, попав нападающему в живот. Состояние подозреваемого стабилизируется в парижской больнице и в субботу утром "больше не было угроз жизни" человека, сообщил источник.