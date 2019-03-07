Підозрюваним в нападі на одеського "автомайданівця" подовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Приморський районний суд Одеси подовжив арешт підозрюваним в нападі на одеського "автомайданівця" Віталія Устименко. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив осередок Одеського автомайдану, передає УНН.
"Суд вирішив подовжити тримання під вартою підозрюваних терміном на 60 днів", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що підозрюваного в організації нападу на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка випустили з СІЗО.
Нагадаємо, 5 червня на вулиці Фонтанська дорога в Одесі двоє підозрюваних та невстановлена слідством особа скоїли напад на Віталія Устименка.
Чоловіки нанесли потерпілому декілька ударів колюче-ріжучими предметами. Активіст залишився живий, тому що активно чинив опір. Не довівши до кінця свого умислу, підозрювані зникли з місця злочину. Потерпілого одразу госпіталізували.
Пізніше одного з підозрюваних в нападі на "автомайданівця" Устименка взяли під варту.