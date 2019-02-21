Підозрюваного в нападі на одеського "автомайданівця" звільнили з СІЗО

"Всі свідки у цій справі відмовились свідчити. Просто відмовились. Всі. Так іноді стається. За відсутності у матеріалах справи скерованої до суду "організатора" - затриманих виконавців Гаврилюка і Руденка суд може просто виправдати. Ніякої злочинної групи, ніякого замовного замаху", - написав "автомайданівець".

Він також додав, що йому продовжили надавати державну охорону.

За словами Устименка, кримінальне провадження остаточно розвалять, якщо розслідування не буде передано іншому слідчому органу в Одесі. У зв'язку з цим громадський діяч прохає допомоги з об'єднанням і переведенням справи до іншого органу.

Нагадаємо, 5 червня на вулиці Фонтанська дорога в Одесі двоє підозрюваних та невстановлена слідством особа скоїли напад на Віталія Устименка.

Чоловіки нанесли потерпілому декілька ударів колюче-ріжучими предметами. Активіст залишився живий, тому що активно чинив опір. Не довівши до кінця свого умислу, підозрювані зникли з місця злочину. Потерпілого одразу госпіталізували.

Пізніше одного з підозрюваних в нападі на "автомайданівця" Устименка взяли під варту.