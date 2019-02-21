Подозреваемого в нападении на одесского "автомайдановца" освободили из СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Подозреваемый в организации нападения на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко выпустили из СИЗО. Об этом Устименко сообщил на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"Все свидетели по этому делу отказались давать показания. Просто отказались. Все. Так иногда случается. При отсутствии в материалах дела направленной в суд "организатора" - задержанных исполнителей Гаврилюка и Руденко суд может просто оправдать. Никакой преступной группы, никакого заказного покушения", - написал "автомайдановец".
Он также добавил, что ему продлили государственную охрану.
По словам Устименко, уголовное производство окончательно развалят, если расследование не будет передано другому следственному органу в Одессе. В связи с этим общественный деятель просит помощи с объединением и переводом дела в другой орган.
Напомним, 5 июня на улице Фонтанская дорога в Одессе двое подозреваемых и неустановленное следствием лицо совершили нападение на Виталия Устименко.
Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив, так как активно сопротивлялся. Не доведя до конца своего умысла, подозреваемые скрылись с места преступления. Пострадавшего сразу госпитализировали.
Позже одного из подозреваемых в нападении на "автомайдановца" Устименко взяли под стражу.