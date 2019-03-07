Подозреваемым в нападении на одесского "автомайдановца" продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Приморский районный суд Одессы продлил арест подозреваемым в нападении на одесского "автомайдановца" Виталия Устименко. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил центр Одесского автомайдана, передает УНН.
"Суд решил продлить содержание под стражей подозреваемых сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что подозреваемого в организации нападения на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко выпустили из СИЗО.
Напомним, 5 июня на улице Фонтанская дорога в Одессе двое подозреваемых и неустановленное следствием лицо совершили нападение на Виталия Устименко.
Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив, так как активно сопротивлялся. Не доведя до конца своего умысла, подозреваемые скрылись с места преступления. Пострадавшего сразу госпитализировали.
Позже одного из подозреваемых в нападении на "автомайдановца" Устименко взяли под стражу.