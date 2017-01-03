Підозрюваним у нападі на клуб у Стамбулі виявився 28-річний громадянин Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Підозрюваного в атаці на нічний клуб Reina в Стамбулі в новорічну ніч ідентифіковано, ним виявився 28-річний чоловік з Киргизстану, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Згідно з повідомленнями у місцевих ЗМІ, підозрюваний приїхав у Туреччину в листопаді 2016-ого та зупинився в місті Конья. При цьому влада поки офіційно не підтвердила інформацію щодо ідентифікації підозрюваного.
У свою чергу в Киргизстані заявили про те, що вони проводять перевірку інформації щодо причетності їх громадянина до терористичної атаки в новорічну ніч.
Також у турецьких ЗМІ почали крутити 44-секундне селфі-відео підозрюваного, де він ходить по стамбульській площі Таксім та знімає себе з серйозним виразом обличчя.
Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей.
Терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч.
Як повідомляв УНН, вчора турецька поліція опублікувала дві фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб.