Подозреваемым в нападении на клуб в Стамбуле оказался 28-летний гражданин Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Подозреваемого в атаке на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь идентифицировали, им оказался 28-летний мужчина из Кыргызстана, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Согласно сообщениям в местных СМИ, подозреваемый приехал в Турцию в ноябре 2016-го и остановился в городе Конья. При этом власть пока официально не подтвердила информацию об идентификации подозреваемого.
В свою очередь в Кыргызстане заявили о том, что они проводят проверку информации о причастности их гражданина к террористической атаке в новогоднюю ночь.
Также в турецких СМИ начали крутить 44-секундное селф-видео подозреваемого, где он ходит по стамбульской площади Таксим и снимает себя с серьезным выражением лица.
Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек.
Террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reіna в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Как сообщал УНН, вчера турецкая полиция опубликовала две фотографии подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь и убийстве 39 человек.
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