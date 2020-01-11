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Підозрюваних у загибелі працівників на виробництві в Кропивницькому затримали

Підозрюваних у загибелі працівників на виробництві в Кропивницькому затримали

Київ • УНН

 • 12820 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 січня. УНН. В рамках розслідування кримінального провадження щодо загибелі на виробництві в Кропивницькому двох працівників затримали трьох посадовців. Про це поінформували в пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури, повідомляє УНН.

“Затримали трьох осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт на виробництві з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу, що призвело до смерті двох осіб”, — повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, трагічна подія сталася учора, 10 січня. Полтавські працівники виконували вантажні роботи на території Придніпровського олійноекстракційного заводу.

Відомо, що при випробовуванні залізобетонних паль, відбувся злам палі, яка при падінні смертельно травмувала двох працівників фірми-підрядника 1967 та 1978 років народження. Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримали директора підприємства, яке є замовником на проведення робіт та двох осіб підприємства, яке є фактичним виконавцем робіт. Вказаним особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт на виробництві з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

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Кримінал та НП

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