Подозреваемых в гибели работников на производстве в Кропивницкому задержали
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. В рамках расследования уголовного производства в отношении гибели на производстве в Кропивницкому двух работников задержали трех чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры, сообщает УНН.
"Задержали трех человек, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса, повлекшее смерть двух человек", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, трагическое событие произошло вчера, 10 января. Полтавские работники выполняли грузовые работы на территории Приднепровского маслоэкстракционного завода.
Известно, что при испытании железобетонных свай, произошел перелом сваи, которая при падении смертельно травмировала двух работников фирмы-подрядчика 1967 и 1978 гг. Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержали директора предприятия, которое является заказчиком на проведение работ и двух лиц предприятия, которое является фактическим исполнителем работ. Указанным лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.