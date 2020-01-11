Подозреваемых в гибели работников на производстве в Кропивницкому задержали

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116056 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129289 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105796 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108281 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108298 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131912 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130678 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Подозреваемых в гибели работников на производстве в Кропивницкому задержали

Подозреваемых в гибели работников на производстве в Кропивницкому задержали

Киев  •  УНН

 • 12819 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. В рамках расследования уголовного производства в отношении гибели на производстве в Кропивницкому двух работников задержали трех чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры, сообщает УНН.

"Задержали трех человек, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса, повлекшее смерть двух человек", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, трагическое событие произошло вчера, 10 января. Полтавские работники выполняли грузовые работы на территории Приднепровского маслоэкстракционного завода.

Известно, что при испытании железобетонных свай, произошел перелом сваи, которая при падении смертельно травмировала двух работников фирмы-подрядчика 1967 и 1978 гг. Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержали директора предприятия, которое является заказчиком на проведение работ и двух лиц предприятия, которое является фактическим исполнителем работ. Указанным лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

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