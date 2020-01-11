На Кіровоградщині під час будівельних робіт загинуло двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час будівельних робіт на Кіровоградщині загинуло двоє чоловіків внаслідок падіння на них бетонної конструкції. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Кіровоградській області.
“За попередніми даними, під час будівельних робіт на працівників впала бетонна конструкція. У результаті двоє чоловіків, 42 та 53 років, від отриманих травм загинули на місці”, — сказано у повідомленні.
Працівниками поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури міста, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою”.
Трьох посадових осіб, відповідальних за будівельні роботи, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру.
Обставини пригоди з’ясовують слідчі. Як стало відомо мова йде про Придніпровський олійноекстракційний завод, кінцевим бенефіціарним власником заводу є ТОВ “Кернел-капітал”.
Нагадаємо, в Одесі внаслідок падіння з висоти на будівництві загинув робітник.