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На Кіровоградщині під час будівельних робіт загинуло двоє чоловіків

На Кіровоградщині під час будівельних робіт загинуло двоє чоловіків

Київ • УНН

 • 18461 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час будівельних робіт на Кіровоградщині загинуло двоє чоловіків внаслідок падіння на них бетонної конструкції. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Кіровоградській області.

“За попередніми даними, під час будівельних робіт на працівників впала бетонна конструкція. У результаті двоє чоловіків, 42 та 53 років, від отриманих травм загинули на місці”, — сказано у повідомленні.

Працівниками поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури міста, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою”.

Трьох посадових осіб, відповідальних за будівельні роботи, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі. Як стало відомо мова йде про Придніпровський олійноекстракційний завод, кінцевим бенефіціарним власником заводу є ТОВ “Кернел-капітал”.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок падіння з висоти на будівництві загинув робітник.

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