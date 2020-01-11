В Кировоградской области во время строительных работ погибло двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во время строительных работ в Кировоградской области погибли двое мужчин в результате падения на них бетонной конструкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Кировоградской области.
"По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.
Работниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".
Трех должностных лиц, ответственных за строительные работы, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Как стало известно речь идет о Приднепровском маслоэкстракционном заводе, конечным бенефициарным владельцем завода является ООО "Кернел-Капитал".
Напомним, в Одессе в результате падения с высоты на стройке погиб рабочий.