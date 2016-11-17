Підозрюваних у вимаганні 1 млн грн заарештували на Одещині

Встановлено, що з травні цього року для стягнення боргу жінка винайняла двох громадян, які погрожували розправою та вимагали у потерпілої близько 420 тис. грн і 17 тис. доларів США. Слід зазначити, що замовник вимагання не мала жодного відношення до цього боргу.

У ході розслідування правоохоронці затримали трьох осіб за місцем їх мешкання в Одесі. Під час обшуку виявлено та вилучено пристрої травматичної дії, мисливську рушницю та набої до них.

Вчора, 16 листопада, за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.