Подозреваемых в вымогательстве 1 млн грн арестовали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Подозреваемых в вымогательстве почти 1 млн грн у жительницы города Овидиополь Одесской области арестовали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что в мае этого года для взыскания долга женщина наняла двух граждан, которые угрожали расправой и требовали у потерпевшей около 420 тыс. грн и 17 тыс. долларов США. Следует отметить, что заказчик требования не имела никакого отношения к этому долгу.
В ходе расследования правоохранители задержали трех человек по месту их проживания в Одессе. Во время обыска обнаружены и изъяты устройства травматического действия, охотничье ружье и патроны к ним.
Вчера, 16 ноября, по ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.