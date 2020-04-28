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Підозрювані у спаленні тіла жінки у Харкові зізналися у ще одному вбивстві - прокуратура

Підозрювані у спаленні тіла жінки у Харкові зізналися у ще одному вбивстві - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Підозрювані у вбивстві жінки у Харкові, тіло якої спалили і сховали у колекторі, зізналися у ще одному вбивстві. Про це з посиланням на інформацію заступника керівника місцевої прокуратури Владислава Грюка повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"За інформацією заступника керівника місцевої прокуратури Владислава Грюка, під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства 25-річної жінки у Новобаварському районі міста Харкова двоє підозрюваних зізналися, що у листопаді 2013 року на березі річки Уди поблизу залізничної станції "Нова Баварія" вони вбили 46-річного харків’янина", - повідомили у прокуратурі.

За даними правоохоронців, 29 лютого 2020 року 27-річний харків’янин та 30-річний житель селища Пісочин Харківського району позбавили життя 25-річну жінку, перерізавши їй горло. "Аби приховати злочин, зловмисники сховали тіло загиблої у колекторній трубі біля річки Уди та підпалили його. Після скоєння злочину чоловіки заволоділи мобільним телефоном жінки. Через деякий час правоохоронці затримали зловмисників", - додали у прокуратурі.

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"У ході проведення досудового розслідування було виявлено укритий особливо тяжкий злочин з боку працівників слідчого відділу Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, що мав місце ще в листопаді 2013 року", - зауважили у відомстві.

Так, в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України, за фактом природної смерті невстановленого чоловіка, виявленого у листопаді 2013 року в річці Уди.

"Працівниками поліції в порушення вимог ст. ст. 2, 9, 28 КПК України, а саме щодо повного всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, було винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення", - зазначили у прокуратурі.

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Як зазначається, встановлено, що причетною до вчиненого кримінального правопорушення виявилась група осіб – 27-річний харків’янин та 30-річний житель селища Пісочин. Наразі вказаним зловмисникам повідомлено про підозру за п. п. 4, 12 ч. 2 ст.115 КК України (вбивство за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю).

Місцевою прокуратурою скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, правову кваліфікацію змінено з природної смерті на умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР.

Крім того, прокуратурою Харківської області за фактом службової недбалості співробітників СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, жінка вбила та закопала співмешканця, а через два тижні прийшла до поліції з повинною.

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Кримінал та НП

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