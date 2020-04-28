Подозреваемые в сожжении тела женщины в Харькове признались в еще одном убийстве - прокуратура

"По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, во время проведения следственных действий в уголовном производстве по факту убийства 25-летней женщины в Новобаварскоп районе города Харькова двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции "Новая Бавария" они убили 46-летнего харьковчанина", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, 29 февраля 2020-го 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района убили 25-летнюю женщину, перерезав ей горло. "Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело погибшей в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его. После совершения преступления мужчины завладели мобильным телефоном женщины. Через некоторое время правоохранители задержали злоумышленников", - добавили в прокуратуре.

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"В ходе проведения досудебного расследования было выявлено укрытие особо тяжкого преступления со стороны работников следственного отдела Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, которое имело место еще в ноябре 2013 года", - отметили в ведомстве.

Так, в производстве СО Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области находились материалы уголовного производства, внесенные в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины, по факту естественной смерти неустановленного мужчины, обнаруженного в ноябре 2013 года в реке Уды.

"Сотрудниками полиции в нарушение требований ст. ст. 2, 9, 28 УПК Украины, а именно о полном всестороннем и беспристрастном исследовании обстоятельств совершенного уголовного преступления было вынесено постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч.1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", - отметили в прокуратуре.

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Как отмечается, установлено, что причастной к совершенному уголовного преступления оказалась группа лиц - 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин. Сейчас указанным злоумышленникам сообщено о подозрении по п. п. 4, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины (убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью).

Местной прокуратурой отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства, правовую квалификацию изменено с естественной смерти на умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью, о чем внесены соответствующие сведения в ЕРДР.

Кроме того, прокуратурой Харьковской области по факту служебной халатности сотрудников СО Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 367 УК Украины.

Напомним, женщина убила и закопала сожителя, а через две недели пришла в полицию с повинной.