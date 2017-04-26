Підозрювана у заволодінні держкоштами компанія “ПБС” виграла тендер Служби автодоріг Івано-Франківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Компанія “ПБС”, яку правоохоронці підозрюють у заволодінні державними коштами, виграла тендер Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області вартістю 167 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Prozorro.
Аукціон складався із двох лотів: експлуатаційне утримання ділянки траси Н-09 Мукачеве-Львів та експлуатаційне утримання ділянки траси Н-10 Стрий-Мамалига. В обидвах лотах переможцем стала компанія “ПБС”.
Нагадаємо, компанія “ПБС” заволоділа держкоштами у сумі 22 млн грн під час ремонту доріг.
Як повідомляв УНН, очільник “Укравтодору” Славомир Новак пообіцяв створити чорний список недобросовісних підрядників.